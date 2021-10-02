2021/10/02 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ضحية بابل والعنف الأسري تكتشفها الصدف وحدها وليس تكتشف من خلال الاستخبارات الحكومية إلا نادراً وهذه الظواهر توضح لنا ضعف وسلبيات الأجهزة الحكومية بشكل عام لأن بنائها وتكوينها لم تنجز وفق القاعدة في إنشاء الدولة التي ترتبط برباط المسؤولية والرجل المناسب في المكان المناسب وإنما تكونت من خلال ولادة قيصرية غير طبيعية وفق قاعدة المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية التي تقوم على (انصر أخاك في الطائفة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تترك كشف السلبيات ومعالجتها للصدف وحدها ؟ - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تترك كشف السلبيات ومعالجتها للصدف وحدها ؟ - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).