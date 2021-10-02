خرافات وهلاوس وهذيان وهبل بالعبيط - سامى لبيب

2021/10/02 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (84) .في هذه السلسلة من :"لماذا نحن متخلقون " نخوض في أسباب تخلف شعوبنا العربية , لأعزي هذا التخلف في تلك السلسلة التي تجاوزت ثمانون مقالاً وبحثاً إلي الثقافة الإسلامية والعربية , فهذا الإرث الثقافي هو الذي شكل وكون ملامح وجذور تخلفنا .لا تكون إثارتي لكلمة ثقافة كما يتبادر للذهن تعني سعة وحجم المعارف والمعلومات بل أعني بالثقافة منهجية تفكير وسلوك أي طريقة تفكير وأد ......





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