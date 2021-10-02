"مفاجأة" استبعاد شريف وأفشة من قائمة منتخب مصر تثير جدلًا

2021/10/02 | 13:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة من الجدل شهدتها مصر إثر استبعاد نجمي النادي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من قائمة المنتخب الوطني الأول لمباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لقطر 2022، التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة.

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