ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في الصين 40% خلال 8 أشهر

2021/10/02 | 13:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قفزت مبيعات السيارات المستعملة في الصين بواقع 40.4 بالمائة على أساس سنوي بين يناير وأغسطس من العام الجاري، وفقا لبيانات من وزارة التجارة.وفي شهر أغسطس، سجل معدل مبيعات السيارات المستعملة إلى السيارات الجديدة مستوى قياسيا بلغ 0.83 بالمائة، …

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