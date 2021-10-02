بسبب الإصابة ديبالا يغيب عن تشكيلة الأرجنتين في تصفيات المونديال

2021/10/02 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم السبت، عن غياب مهاجم يوفنتوس، باولو ديبالا، سيغيب عن مباريات منتخب بلاده الثلاثاء المقبلة ضمن تصفيات مونديال 2022 بسبب إصابة في الفخذ.

وكان ديبالا ضمن التشكيلة الجديدة للمنتخب الأرجنتيني التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني، الاثنين الماضي، لكنه استبعد وبالتالي فإنه لن يشارك في مباريات الفريق أمام باراغواي، وأوروغواي، وبيرو، ما بين 8-15 من الشهر الجاري.

وتعرض ديبالا للإصابة خلال مباراة فريقه يوفنتوس في الدوري الإيطالي، انتهت بفوزه 3-2 على سامبدرويا، مطلع الأسبوع الماضي، وخرج من المباراة مصابا بعد أن أحرز الهدف الأول لفريقه.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزها في خمس من ثماني مباريات خاضتها حتى الآن، وتتخلف بفارق ست نقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة.

المصدر: رويترز

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