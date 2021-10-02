2021/10/02 | 13:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UIQgchP3yRE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميسان .. افتتاح اول مركز متكامل لجراحة القلب بسعة 50 سريراً) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ميسان .. افتتاح اول مركز متكامل لجراحة القلب بسعة 50 سريراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).