2021/10/02 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف موقع “expatistan” العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم، يوم السبت، أن العاصمة العراقية بغداد أغلى في تكلفة المعيشة من العاصمة المصرية القاهرة بنسبة 12%.ويقارن الموقع في تصنيفاته بتكاليف المعيشة بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير..تكاليف المعيشة في بغداد مقارنة بالقاهرة المركز الخبري الوطني.

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