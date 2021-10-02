“NNC” تنشر نتائج السادس الإعدادي

2021/10/02 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنشر وكالة “المركز الخبري الوطني”، نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي في عموم محافظات البلاد.رابط النتائج أدناه:👇 نتائج تربية الكرخ الثانية ثانوية السلام للمتميزين: https://drive.google.com/file/d/1B-T7c3x-6namEV-BlAzazNpG7fEZm1ik/view?usp=drivesdk اعدادية الروابي العلمية للبنين: https://drive.google.com/file/d/1BEzkbdOl_oe_KbFDjLR3_aiMo_HSM0J7/view?usp=drivesdk نتائج الرصافة […]

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