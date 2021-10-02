بلاسخارت: بعثة الأمم المتحدة ستوفر جميع أنواع الدعم لانجاح انتخابات تشرين

2021/10/02 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، اليوم السبت، أن بعثة الأمم المتحدة ستوفر جميع أنواع الدعم لانجاح انتخابات تشرين.وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي في محافظة ذي قار، إن “بعثة الامم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين … Readmore

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