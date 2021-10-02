مؤسسة المحطة تختتم اعمال برنامج هاكاثون الذي يسعى للنهوض بالتكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني

2021/10/02 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اختتمت يوم امس الجمعة، اعمال برنامج "هاكاثون" الذي يسعى للنهوض بالتكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، على قاعة مؤسسة المحطة لريادة الاعمال في بغداد.ويعد برنامج "هاكاثون" يسعى للنهوض بالتكنلوجيا المالية والدفع الالكتروني ، وبعد اختيار اكثر من 20 مطور للاعمال محترف واختيارهم وفق قدراتهم البرمجية ومعرفتهم بأنظمة المصارف ، تمت دعوتهم للمشاركة في البرنامج.وقد تم تمويل الهاكاثون من قبل الخارجية الفرنسية (CDCS) والإتحاد الأوروبي، وتنفذه منظمة خبراء فرنسا Expertise France in Iraq بالشراكة مع المحطة، وهو أيضاً بالتعاون مع البنك المركزي العراقي وشركة أموال لخدمات الدفع الالكتروني وشركة Zain Cash -زين كاش.وعرض المشاركين الحلول الي وجدوها، والتي تختص بتطوير لوغارتمية لتوزيع أجهزة الصرافات الآلية بشكل صحيح حسب الزخم، حتى يحددون الأماكن المناسبة لوضعها، باستخدام طريقة التعلم الآلي Machine Learning .

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