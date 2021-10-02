“تقدم” تنشر نتائج السادس الاعدادي في العراق

2021/10/02 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم” الاخبارية، نتائج السادس الاعدادي/ الدوري الاول في جميع محافظات العراق.

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