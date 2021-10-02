وثيقة لوزارة المالية تظهر عدم مطابقة التمويلات الشهرية للحشد الشعبي مع المصاريف الفعلية

2021/10/02 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت وثيقة، مخاطبة وزارة المالية لهيئة الحشد الشعبي عدم مطابقة التمويلات الشهرية مع المصاريف الفعلية، وان على الحشد الشعبي ديوناً لوزارة المالية بلغت 61 مليار دينار.

وكشفت الوثيقة المؤرخة في 20 /ايلول الماضي، انه تم تسديد مبلغ 1.9 مليار دينار عراقي للوقود كمصروف فعلي، في حين ان الممولة 61 مليار دينار من اصل التمويل الكلي والبالغ اكثر من 18 مليار دينار، وبهذا فان على الحشد الشعبي تسديد مبلغ 61 مليار دينار لوزارة المالية.



وبينت الوثيقة تعليق تنفيذ المناقلة الخاصة بقرار إعادة المفسوحة عقودهم حتى يتم اظهار كافة البيانات المالية من مصاريف وسلف ومطابقتها مع التمويلات.

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