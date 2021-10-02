2021/10/02 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التركية أن المواد الاستهلاكية الأساسية الممنوحة للجيش اللبناني بدأ اليوم تحميلها على متن سفينة شحن، تمهيدا لإيصالها إلى لبنان.وأوضح بيان نشرته الوزارة على حسابها بـ”تويتر” اليوم السبت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن عن شحنة تبرعات للجيش اللبناني المركز الخبري الوطني.

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