قتلى في اشتباكات بين أعضاء

2021/10/02 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين في اليمن، تأكيدهما أن اشتباكات اندلعت في مدينة عدن، السبت، بين أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي مما أدى على سقوط 4 قتلى على الأقل.

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