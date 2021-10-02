الحكومة البريطانية تستعين بعناصر الجيش لمواجهة أزمة الوقود

2021/10/02 | 14:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنشر 200 عنصر من الجيش، من بينهم 100 سائق عسكري، بداية من الاثنين المقبل، لتقديم دعم مؤقت، كجزء من إجراءاتها الأوسع نطاقا من أجل تخفيف الضغط على محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات.

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