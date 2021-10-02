الصحة تحذر: لا نستبعد حدوث موجة وبائية رابعة في المستقبل القريب

2021/10/02 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، من موجة

رابعة لفيروس كورونا في المستقبل

القريب.

وقالت الوزارة في بيان، "في الوقت الذي

تتناقص فيه نسب الاصابات والوفيات حيث

نشهد انحسار الموجة الثالثة لجائحة

كورونا في العرا

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