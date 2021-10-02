بحوزتهم أسلحة.. الإطاحة بشبكة مختصة بتجارة المخدرات في كربلاء (صور)

2021/10/02 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم

السبت، ضبط شبكة من 8 أشخاص بحوزتهم

أسلحة ومواد مخدرة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكن قسم شؤون المخدرات

والمؤثرات العقلية من القا

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