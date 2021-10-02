ضبط شبكة تتاجر بالمخدرات والأموال المزورة في كربلاء المقدسة

2021/10/02 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة ـ واع أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم السبت، شبكة مكونة من 8 أشخاص بحوزتها أسلحة ومواد مخدرة وأموال مزورة .وذكر بيان لقسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كربلاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من القاء القبض على شبكة متكونة من ثمانية أشخاص بحوزتهم أكثر من (1000) حبة مخدرة متنوعة وكيلوغرام و 233 غراما من الكرستال وسبعة عشر جهازاً لتعاطي المواد المخدرة مع أجهزة موبايل مسروقة من الزائرين" .وأضاف أنه" تم ضبط بحوزته الشبكة أموال مستحصلة من بيع المواد المخدرة مع مستمسكات وماستر كارد مع ضبط عملة من فئة 50 الفا مزورة وأسلحة نارية" .

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