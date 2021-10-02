العامري: “جهات سياسية” تستخدم المال السياسي في شراء الذمم للتصويت إلى قوائمها الانتخابية

2021/10/02 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري جهات سياسية لم يسمها باستخدام المال السياسي في شراء الذمم للتصويت إلى قوائمها الانتخابية ومرشحيها للانتخابات التشريعية.

واشار العامري في كلمة خلال مهرجان انتخابي لتحالف الفتح في كركوك ان المرجعية رسمت خارطة واضحة للانتخابات وليس هناك كلام بعد كلام المرجعية داعيا إلى ضرورة المشاركة المسؤولة والدقيقة في الاقتراع.

وعبر العامري عن اسفه إزاء استخدام المال السياسي في كثير من المناطق لشراء الذمم.

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