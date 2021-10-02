الكاظمي يعقد اجتماعا موسعا مع المفوضية وامنية الانتخابات

2021/10/02 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي اجتماعا موسعا مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات".

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