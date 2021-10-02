نتائج السادس الإعدادي لمديريات التربية في بغداد والمحافظات

2021/10/02 | 14:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تنشر “النور نيوز”، نتائج السادس الإعدادي الدور الأول للعام الدراسي 2020- 2021، لمديريات التربية في بغداد والمحافظات.* رابط نتائج السادس الإعدادي في بغداد والمحافظات

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