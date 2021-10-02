النجيفي: التغيير عن طريق الانتخابات الأمل الوحيد المتبقي

2021/10/02 | 14:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عدَّ القيادي في حزب للعراق متحدون أثيل النجيفي، اليوم السبت، التغيير عن طريق الانتخابات بأنه الأمل الوحيد المتبقي.وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “بينما يؤمن أهل المحافظات الغربية بكل ما نادى به الحراك التشريني الا انهم يخافون عواقب القمع في تكرار ما مر بهم”.وأضاف، “أصبح التغيير عن …

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