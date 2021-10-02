حامد الجبوري لـ”النور”: رشحت للانتخابات لإعادة حقوق الحويجة وتنمية الزراعة ودعم الفلاح

2021/10/02 | 14:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المرشح عن الدائرة الثالثة في محافظة كركوك حامد خلف الجبوري، ان ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، هدفه إعادة الحقوق لقضاء الحويجة والعمل على تشريع القوانين التي تدعم الزراعة والفلاحين، فضلا عن تنشيط القطاع الخاص وتشغيل المعامل والمصانع التي توفر فرص العمل.وقال “حامد الجبوري” المرشح عن الدائرة الثالثة تسلسل 38 في تصريح …

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