مفوضيـة الانتخابات لـ/ نينا / : سنطبق اجراءات جديدة في يوم التصويت العام

2021/10/02 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افصحت مفوضية الانتخابات ، عن تطبيقها اجراءات جديدة خلال الاقتراع العام للعملية الانتخابية المقررة في العاشر من شهر تشرين الاول الجاري .وذكرت المتحدث الرسمي بأسم المفوضية جمانة الغلاي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " عدد المراكز الانتخابية المحددة للتصويت العام في عموم محافظات العراق هو 8 الاف و 273 مركزا اقتراع بواقع 55 الفا و41 محطة ".واضافت ، ان " عملية نقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة الخاصة بنتائج التصويت ، ستجري في يوم التصويت العام نفسه ، وذلك بعد انتهاء الوقت الرسمي المحدد لايقاف عملية التصويت واغلاق الصناديق ، بالتنسيق مع اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات و بمساعدة القوات الامنية واشراف مباشر من قبل المفوضية لتنقل الى المواقع المخصصة في كل محافظة كما حددتها المفوضية ".وحول الية العد والفرز لصناديق الاقتراع ، اوضحت المتحدث الرسمي للمفوضية ان " بحسب قانون الانتخابات الجديد ، ستفتح محطة واحدة في كل مركز اقتراع ويجري العد والفرز يدويا ، حيث اذا كانت نسبة عدم التطابق اكثر من 5% سيعاد العد والفرز للمركز بالكامل ، وتعتمد النتائج اليدوية حصرا ".وعن مشاركة بعض المرشحين المستقلين في قوائم انتخابية لكيانات وكتل سياسية ، قالت الغلاي ان " القانون الانتخابي سمح ان يكون المرشح مستقلا وينضم مع حزب سياسي لخوض الانتخابات لسبب ان الحزب يدفع التأمينات المالية لحملة المرشح الانتخابية ، ولذلك هو مرشح مستقل ضمن حزب معين وهذا امر وارد "، واشارت الى وجود عدد من المرشحين المستقلين في كل الدوائر الانتخابية ./انتهى5

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