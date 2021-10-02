الكاظمي يعقد اجتماعا موسعا مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات

2021/10/02 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم اجتماعا موسعا مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات ./انتهى9

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