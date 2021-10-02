“عراقي نيوز” ينشر نتائج السادس الإعدادي لجميع المحافظات

2021/10/02 | 14:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” نتائج السادس الاعدادي لجميع مديريات التربية في محافظات العراق للعام الدراسي الحالي.وأدناه الروابط الخاصة بالنتائج: file:///C:/Users/abd/Downloads/Telegram%20Desktop/2_5386396276361268995.pdf

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