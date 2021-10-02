الكاظمي يعقد اجتماعاً موسعاً مع المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات

2021/10/02 | 14:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعا موسعا مع المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الأول 2021)، إن "الكاظمي عقد اجتماعا موسعا مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات".

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