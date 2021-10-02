تايوان تتهم بكين بزيادة الضغوط بعد توغل عدد قياسي من الطائرات العسكرية في مجالها

2021/10/02 | 14:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم امبر وانغ اتهمت تايوان بكين السبت بزيادة الضغوط والرغبة في تقويض السلام في المنطقة، غداة أكبر توغل لطائرات عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.ويأتي استعراض القوة الصيني في ذكرى تأسيس الصين الشيوعية.وشارك في هذا التوغل عدد … Readmore

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