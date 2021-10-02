إسلام أباد تجري محادثات “سلام” مع طالبان الباكستانية

2021/10/02 | 14:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع التلفزيون التركي الجمعة أول استئناف رسمي منذ 2014 لمحادثات “سلام” مع حركة طالبان الباكستانية الإسلامية المحلية والمنفصلة عن الحركة الأفغانية لكنها قريبة منها.وقال رئيس الوزراء الباكستاني في مقابلة مع قناة … Readmore

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