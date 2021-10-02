إجتماع موسع للجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات برئاسة الكاظمي

2021/10/02 | 14:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي عقد اجتماعا موسعا مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات”.

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