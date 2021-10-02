قطر تصوت في أول انتخابات لمجلس الشورى

2021/10/02 | 14:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدة تحمل منشورا انتخابيا للمرشحة لينا الدفع، خلال فعالية انتخابية في الدوحة في 26 أيلول/سبتمبر 2021 © ا ف ب/ارشيف الدوحة (أ ف ب) – يصوت القطريون السبت في أول انتخابات لمجلس الشورى في خطوة يقول محللون إنها لن تغير ميزان القوى السياسي في الإمارة الخليجية الثرية.وسيختار القطريون 30 من أصل 45 […]

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