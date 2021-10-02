موجة حر جديدة تضرب العراق.. الدرجات تتجاوز الاربعين في هذه المحافظات

2021/10/02 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية، السبت، الى طقس صحو بدرجات حرارة متباينة تتجاوز 40 مئوية في بعض المحافظات، خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (2 تشرين الاول 2021)، ان طقس "يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة".

واضاف، انه "وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا ودرجة الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

واوضح، انه " ستكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد، اليوم السبت ، 22 مئوية والعظمى 41 مئوية، وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 46 مئوية" .

وتابع، ان "طقس الاثنين سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

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