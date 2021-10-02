هونغ كونغ تتجاوز أمريكا في معدلات التلقيح

2021/10/02 | 14:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت، أن هونغ كونغ طعمت بالكامل ما نسبته 55.8 % من سكانها ضد مرض كوفيد-19، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة ولكنها لم تعلن بعد عن خطط لاعادة فتح حدودها.

واعطت هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي، قرابة 8.7 مليون جرعة من لقاحات من انتاج شركتي بيونتيك وسينوفاك بيوتيك بعد ما تسبب تردد كبير في الإقبال على تلقي اللقاح في البداية، في الحد من الطلب على التلقيح الذي يحمي من العدوي والامراض المعدية ويحد من معدلات الوفاة.

وحافظت هونغ كونغ على نهج صفر كوفيد منذ تفشي الجائحة، حيث لم يتم الإعلان عن أي حالات تفش محلية على مدار أكثر من 3 اشهر، الأمر الذي قلل من الحاجة الملحة بالنسبة للكثيرين لتلقي جرعات من اللقاحات.

ومن جهة أخرى، يواصل تفشي كورونا في إصابة عدة آلاف من الأمريكيين، معظمهم من غير الملقحين كل يوم.

وربما يحصل الكثير من الذين تم تطعيمهم بالكامل والبالغ نسبتهم 55.7% على حماية أكثر بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجرعات معززة بالنسبة للاشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاحي فايرز وبيونتيك.

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