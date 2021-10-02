الأمن الوطني يحرر مختطفاً في صلاح الدين

2021/10/02 | 14:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن جهاز الامن الوطني، تحرير مختطف في محافظة صلاح الدين بعد اختطافه بنصف ساعة.

وذكر الجهاز في بيان ان “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، تمكنت من تحرير مختطف والقاء القبض على الخاطفينالبالغ عددهم شخصين عقب نصف ساعة من ارتكابهم الجريمة عبر مقاطعة المعلومات الواردة من قبل المصادر الميدانية واستحصال الاوامرالقضائية“.

واضاف انه “جرى تدوين اقوالهما اصولياً، واعترفا ان عملية الخطف جاءت بهدف استحصال مبالغ مالية و من ثم قتل المخطوف بعداستلامهم الاموال؛ وقد تمت احالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما“.

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