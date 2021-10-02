شاهد ما رصدته طائرة عندما اقتربت من فوهة بركان نشط في هاواي

2021/10/02 | 14:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الاقتراب من البراكين النشطة أمرًا محفوفًا بالكثير من المخاطر، إذ يظهر هذا الفيديو الذي التقطته طائرة بدون طيار جانبًا من ثوران بركان كيلوا النشط في هاواي.

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