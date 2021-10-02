السيسي لقضاة مصر: تعلمت من شقيقي دور ومسار العدالة

2021/10/02 | 14:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، على تقديره واحترامه للقضاة والقضاء، وذلك في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة "عيد القضاء" في مصر.

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