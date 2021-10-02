عقب الجريمة بنصف ساعة.. تحرير مختطف والإطاحة بخاطفيه في صلاح الدين

2021/10/02 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني في صلاح الدين،

اليوم السبت، عن تمكن مفارزه من تحرير

مختطف والإطاحة بخاطفيه.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز الامن الوطني في

صلاح الدين تمكنت اليوم من تحر

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