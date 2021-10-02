المالية العراقية توقف منقالة أموال ’المفسوخة عقودهم’ إلى هيئة الحشد الشعبي

2021/10/02 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قرر وزير المالية علي علاوي، إيقاف مناقلة أموال تتضمن تخصيصات المفسوخة عقودهم إلى هيئة الحشد الشعبي بسبب "غياب مطابقة التمويلات الشهرية" في موازين المراجعة.

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وأشار كتاب رسمي صادر عن الوزير اطلع "ناس"، على نسخة منه، (2 تشرين الأول 2021)، إلى "تعليق تنفيذ المناقلة الواردة في الأمر (4690) في 13 ايلول 2021، لحين الانتهاء من إظهار كافة البيانات المالية من مصاريف وسلف ومطابقتها مع التمويلات بالتنسيق مع دائرة المحاسبة".

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