بالوثيقة.. وزارة المالية تقرر تعليق مصروفات الحشد الشعبي

2021/10/02 | 14:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تقرر تعليق مصروفات الحشد الشعبي بسبب عدم وجود مطابقة بين التمويلات الشهرية مع المصاريف الفعلية.

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