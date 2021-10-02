2021/10/02 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، تعليق مصروفات الحشد الشعبي بسبب عدم وجود مطابقة بين التمويلات الشهرية مع المصاريف الفعلية.وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “وزارة المالية قررت تعليق مناقلة إعادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المالية تعلق مصروفات الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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