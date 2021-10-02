رونالدو على دكة بدلاء مانشستر للمرة الأولى منذ عودته للفريق

2021/10/02 | 14:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشار، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة إيفرتون، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وخلت التشكيلة الأساسية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيتواجد على دكة البدلاء للمرة الأولى منذ عودته لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.وجاءت تشكيلة يونايتد كالتالي: وسيدخل مانشستر […]

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