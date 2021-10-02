حل بسيط يساعد الموظفين في عدم الرد على البريد إلكتروني بعد ساعات العمل

2021/10/02 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت دراسة جديدة أن هناك حلا بسيطا للضغط الذي يسببه البريد الإلكتروني على الكثير من الموظفين، في وقت أصبح فيه "الانفصال عن العمل" أصعب من أي وقت مضى.

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