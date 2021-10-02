مصر تحذر من عواقب

2021/10/02 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية المصري، سامح شكري البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، بأنه "إنجاز كبير لابأس به أتى بعد فترة من الجهد".

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