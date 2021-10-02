مفوضية الانتخابات تكشف سبب حرمان منتسبي الحشد من التصويت الخاص

2021/10/02 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات في العراق، اليوم السبت،

السبب الحقيقي لحرمان منتسبي الحشد

الشعبي من التصويت الخاص بالانتخابات

البرلمانية المبكرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة

الغلاي، إ

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