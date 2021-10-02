"سومو" تكشف عن معدل سعر النفط المصدر للأردن

2021/10/02 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة تسويق النفط العراقية

"سومو"، اليوم السبت، ان معدل سعر النفط

الخام المصدر الى الاردن بلغ 58 دولاراً

خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت الشركة في احصائية على موقعها، ان

"مجموع الصادرات النفطية الى

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