برهم صالح: استهداف المرشحات النساء بـ’ عمليات تسقيط’ يجب أن يتوقف

2021/10/02 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

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الرئيس برهم صالح: الانتخابات المقبلة تأريخية، ويجب تمكين المرأة انتخابياً وسياسيا باعتبارها عنصراً أساسياً في التنمية والاقتصاد في البلد

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت 2 تشرين الأول 2021 في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من الناشطات ومن منظمات المجتمع المدني في عموم البلاد، حيث تم بحث الانتخابات وضرورة المشاركة الواسعة فيها وخصوصاً من النساء.

وقال الرئيس برهم صالح إن الانتخابات التي ستجري بعد أيام قليلة هي حدث تاريخي ومفصلي مهم للبلد، ويجب أن يكون تحولا باتجاه تحقيق ما هو مطلوب للعراق من إصلاح الأوضاع، وتأسيس حكم رشيد يلبي للعراقيين ما يستحقونه من حياة حرّة كريمة.

وأضاف السيد الرئيس أن تمكين المرأة انتخابياً نقطة مهمة وجوهرية في الانتخابات، مشيراً إلى أن عدد الناخبات من النساء يبلغ نحو نصف عدد الناخبين الإجمالي، كما أن المرشحات لهذه الانتخابات بلغ نحو 30 بالمئة من عدد المرشحين، متجاوزا الكوتا وهو مؤشر مهم على إصرار المرأة على المشاركة الفاعلة، مشدداً على ضرورة توفير فرصة المشاركة الحرة لها في الانتخابات واختيار من تراه الافضل.

وأضاف سيادته أن النظام الانتخابي الحالي يُمكّن المرأة من أن يكون لها حضور جيد في المؤسسة التشريعية من خلال الكوتا، رغم أنه غير متناسب مع توقعاتنا وتطلعاتنا نحو مشاركة أكبر، لافتاً إلى أن القانون الانتخابي متطور قياساً مع قوانين الكثير من البلدان، ونتمنى أن يتطور أكثر في الدورات الانتخابية المقبلة.

وشدد السيد الرئيس على أن قضية المرأة في المجتمع ضرورية ومرتبطة ارتباطاً وثيقا بالتنمية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وبدون تمكين المرأة لا يمكن للاقتصاد أن يتطور ولا للتنمية أن تتحقق.

وأشار سيادته إلى أن استهداف المرشحات النساء عبر عمليات التسقيط حالة مؤسفة ومؤلمة وغير مقبولة، ويجب العمل على منع ذلك وضمان عدم تكرارها.

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