الامن الوطني يحرر مختطف بعد نصف ساعة من اختطافه في صلاح الدين

2021/10/02 | 15:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية الخطف جاءت بهدف استحصال مبالغ مالية و من ثم قتل المخطوف بعد استلامهم الامواال.

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