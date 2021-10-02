مقتدى الصدر يحدد يوم 'الصمت الانتخابي'

2021/10/02 | 15:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، انصاره بان يكون الاربعاء القادم يوما "للصمت الانتخابي العقائدي". وقال الصدر في تغريدة اطلع عليها NRT عربية، (2 تشرين الأول 2021)، "يعتبر يوم الأربعاء القادم (وفاة الرسول الأعظم) صلى الله عليه وآله وسلم يوم صمت انتخابي عقائدي فعلى الجميع الالتزام بذلك".

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