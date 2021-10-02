داعش يتسبب بأزمة بين وزارة الهجرة والعشائر العراقية

2021/10/02 | 15:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الهجرة ايفان جابرو، السبت، ان أزمة عودة عوائل داعش الى مناطقهم، لا تزال تواجه صعوبات في بعض المناطق.

واوضحت جابرو في تصريح لـ NRT عربية (2 تشرين الاول 2021)، انه "حتى اللحظة تواجه عوائل داعش رفضا من قبل بعض العشائر في عودتهم لمناطقهم".

واكدت أن "العديد من هذه العوائل لا يزال في المخيمات رغم المحاولات المستمرة مع تلك العشائر في قبول عودتهم الى منازلهم".

وترفض القبائل العراقية خصوصا في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك ،والأنبار، عودة عائلات مسلحي "داعش"، ممن تورطوا بعمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن والمدنيين بين عامي 2014-2017.

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