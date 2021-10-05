2021/10/05 | 16:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تحدد ساعات التصويت في الانتخابات يوم الأحد المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/05 | 16:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تحدد ساعات التصويت في الانتخابات يوم الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تحدد ساعات التصويت في الانتخابات يوم الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).